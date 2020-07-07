Adıyaman Valisi Çuhadar, 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yapım çalışmaları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yapım çalışmaları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ'la birlikte inşaat alanını gezen Vali Çuhadar, devam eden çalışmalar ve proje ile ilgili bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının faaliyete geçmesiyle kentteki tüm acil yardım numaralarının tek bir merkezde birleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA