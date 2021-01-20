Adıyaman Valiliğinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
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Adıyaman Valiliğinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

20.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:24
Adıyaman Valiliğinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Adıyaman Valiliği, kentte 43 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Adıyaman Valiliği, kentte 43 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda kentte sporda geleceğin yeteneklerini yetiştirmek ve sağlıklı bir genç neslin oluşması amacıyla 43 amatör spor kulübüne krampon ayakkabı dağıtıldı.

Dağıtılan malzemelerin spor kulüplerine hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün Valiliğimizce İl Özel İdaresinden temin edilen kaynakla Adıyaman'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden 18 ve 2. Amatör Küme'de mücadele eden 25 kulüp olmak üzere toplamda 43 amatör spor kulübümüze ihtiyaç duydukları spor malzemelerini dağıtıyoruz. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' anlayışıyla gençlerimizin başka alışkanlıklarda değil, sporda, bilimde ve sanatta yetişmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Cenap Taşkın ise kentte amatör spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Vali Çuhadar'a ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a teşekkür plaketi takdim etti.

Dağıtım programına, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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