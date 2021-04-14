Adıyaman Valiliği yardım kampanyası başlattı
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Adıyaman Valiliği yardım kampanyası başlattı

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Adıyaman Valiliği yardım kampanyası başlattı

Adıyaman Valiliği, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede olduğu Ramazan ayında, yardım kampanyası başlattı.

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Adıyaman Valiliği, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede olduğu Ramazan ayında, yardım kampanyası başlattı.

Başlatılan yardım kampanyası ile ilgili yazılı açıklama yapan Adıyaman Valiliği, "Bilindiği gibi 11 ayın sultanı ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Ramazan ayı paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olan mukaddes bir aydır.

Valilik olarak bu mübarek ayda ilimizdeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek ve gönüllere dokunabilmek amacıyla siz kıymetli hayırseverlerimizin desteği ile bir yardım kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz.

Bu kapsamda, maneviyatın zirve yaptığı bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına bir lokma da ben göndereyim diyorsanız başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlarımız Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Ziraat Bankası IBAN NO. 41 001 0016 7837 4000 3550 35 nolu hesabına bağışta bulunabilirler" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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