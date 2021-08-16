Adıyaman Valiliği, Sel Afeti Dolayısıyla Yardım Kampanyası Başlattı

Batı Karadeniz bölgesinde sel afetinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Adıyaman'dan.

Batı Karadeniz bölgesinde sel afetinden etkilenen vatandaşlar için AFAD Koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Adıyaman'dan.

Yardım kampanyası dahilinde Adıyaman'dan sel bölgesine yapılacak yardımların afetzedelere sorunsuz bir şekilde ulaşılarak koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri ile Adıyaman'daki STK Başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afetinden etkilenen vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır. Genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı sekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya ilimizden en güçlü desteği sağlamak ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün STK Başkanlarımız ve ilgili kurum amirlerimizle bu toplantıyı tertip etmiş bulunuyoruz. Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı ve milletimizi derinden üzen afetler sonrasında aziz milletimizin en temel vasıfları arasında yer alan, zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi anlayışı ile gerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gerekse bireysel olarak afet sonrasında hızlı bir yardım seferberliğine girilmektedir. İnanıyorum ki bu zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğiz. Şu anda Karadeniz bölgesinde afetten etkilenen vatandaşlarımızın bize ihtiyacı var. Elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince ne yapılması gerekiyorsa Adıyaman olarak bu yardım kampanyasına destek olalım. Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Adıyaman'daki bütün Sivil Toplum Örgütlerimizin açılan yardım kampanyasına destek olamaya davet ediyorum. Yaşanan acıları birlik ve beraberliğimiz hafifletecektir "dedi.

Kaynak: Habermetre