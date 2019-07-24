Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatı

ADIYAMAN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından valilik bahçesinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Valilik çalışanlarının yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta çalışanlara yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım gibi konularında teknik bilgiler verildi. İtfaiyeciler daha sonra valilik bahçesinde kontrollü olarak yaktıkları ateşle tatbikata katılanlara anlattıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

Kaynak: DHA