ADIYAMAN Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna etti Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna ettiADIYAMAN'da, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K., polis ekiplerince ikna edildi.

Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna etti

ADIYAMAN'da, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K., polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki üst geçidin korkuluklarına çıkıp, ailevi sorunları olduğunu belirterek intihar edeceğini söyleyen M.K.'yi görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede önlem alıp M.K. ile konuşmaya başladı. Polislerin yarım saat süren çabasının ardından M.K., ikna edildi. İntihardan vazgeçirilen M.K., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA