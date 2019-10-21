Adıyaman Üniversitesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

21.10.2019 10:50

Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla "Sağlığın için harekete geç" sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği düzenledi.



Üniversite kampusunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Esin Karayılan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kaya, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.



Spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, vatandaşlar ve öğrenciler de katkı sundu.



Eğitim fakültesi önünden başlayan etkinlik, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından yine Eğitim Fakültesi önünde son buldu.



Etkinliğin ardından konuşan İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu geleneksel hale getirmeyi planladıkları sağlık yürüyüşünün önemine vurgu yaparak, açık havada günde yapılacak 30 dakikalık yürüyüşün son derece önemli olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA