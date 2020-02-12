Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili
Haberler » 3. Sayfa » Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili - Haberler

Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili

Adıyaman Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

12.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:45
Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili

'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yarın saat 15.00'a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim- öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde çalışan hamile ve engelli personellerde 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler