Adıyaman Üniversitesi 15 Temmuz sergisi açtı Adıyaman Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

ADYÜ Hısn-ı Mansur Camii avlusunda gerçekleştirilen serginin açılış törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile davetliler katıldı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen sergide ülke geneli ve Adıyaman'dan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası objektiflere yansıyan milli mücadeleye ait 41 görüntü yer aldı.

Sergi açılışında konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut, dört yıl önce 15 Temmuz gecesinde başlayan ve ertesi gün öğle saatlerine kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadıklarını ve hainlerin büyük suikastine karşı vatanı koruyan asil Türk milletinin cesaretine şahit olduklarını söyledi.

Turgut, "Bugün burada açılan sergi ile milletimizdeki birlik ve beraberlik ruhunu gözler önüne sermek istedik. 15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve asildir. Bu fotoğraf sergisiyle o gecede yaşananları vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istedik, hainlerin hainlikleri unutulmamalı, unutturulmamalı. Bütün vatandaşlarımız Hısn-ı Mansur Camimizdeki sergimizi Cuma gününe kadar ziyaret edebilirler. Allah milletimize bir daha böylesi bir olayı yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA