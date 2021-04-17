Adıyaman Ülkü Ocaklarından Hızır Harekatı

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Hızır Harekatı ismiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıttı.

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Hızır Harekatı ismiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıttı.

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 204 kişiye kumanya dağıttı. Ülkü Ocakları il Başkanı Taha Şahin, "Ülkü Ocakları olarak Ramazan ayının sevincini, ihtiyaç sahipleri de doya doya yaşasın diye yüzlerce kumanya dağıtıldı. Memleketimizde ihtiyaç sahibi ailelerin iftar ve sahur sofralarının şenlenmesine vesile olan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz. Ramazan paylaşmaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı