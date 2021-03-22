Adıyaman Ülkü Ocakları Nevruz Bayramını kutladı

Adıyaman Ülkü Ocakları tarafından Nevruz Bayramı kutlayarak basın açıklaması düzenlendi.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin ile ocak üyeleri katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği basın açıklamasında konuşan Başkan Taha Şahin, "Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir. Türk milleti Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin simgesidir. Hoşgörü arayan Nevruz'un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz'un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk'ün bahar bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır. Ergenekon'dan çıkış, Bozkurt'un geleceğe yürüyüşü Nevruz'la başlamıştır. Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz daha yaklaşmaktır. Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin düşmesiyle ayaklanan doğa Nevruz'la yeşile bürünecektir. Nevruz, Türk milletinin istiklal ve istikbal uğrunda demirden dağları dahi eritmekten geri durmayacağının, Türk ulusuna esaretin reva görülmeyeceğinin simgesidir. Aynı zamanda kızıl elma mefkuremizin tarih sahnesindeki örneğidir. Nevruz, Türk milletinin hürriyete ulaşma yolundaki kararlılığının sönmez ateşidir. Ankara Savaşı'ndan sonra birliğimizi sağlayan I. Mehmet'in kılıcında da Türk milletini esaretten kurtuluşa çıkaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inancında da aynı ateşi görürüz. Baharın müjdecisi, Türk'ün ulu bayramı Nevruz kutlu olsun. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı