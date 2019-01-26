Adıyaman Ülkü Ocakları Genel Başkan Ateş'e Tablo Hediye Etti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevine atanan Sinan Ateş'i, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına atanan Sinan Ateş'i makamında ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Şahin, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş yapılan çalışmalardan memnuniyetini ifade ederek bütün Ülkü Ocakları Adıyaman teşkilatlarına selamlarını iletti.

Ziyaretin sonunda Başbuğ Alparslan Türkeş'in tablosunu Genel Başkan Sinan Ateş'e hediye etti. Ülkü Ocakları Adıyaman yönetimi ile birlikte Genel Başkan Ateş hatıra fotoğrafı çekindi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA