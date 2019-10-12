Adıyaman Ülkü Ocakları esnaflara Türk Bayrağı dağıttı

12.10.2019 11:13

Adıyaman'da Ülkü Ocakları tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.



Adıyaman kent merkezindeki esnaflara Ülkü Ocağı gençleri tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı. Bayraklar gençler ve esnaflar tarafından camlara asıldı.



Başkan Taha Şahin gerçekleştirilen çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatına devam ettiği müddetçe esnafa bayrak dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.



Başkan Şahin, "TSK Barış Pınarı Harekatı'nda çok çetin mücadelelerle büyük başarıları, destanları yazmaya devam ediyor. Bu manada birliğimizin, dirliğimizin, beraberliğimizin hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin temsil eden, milli birliğimizi taçlandıran Türk Bayrağımızı biz de Adıyaman esnafına dağıtma kararı aldık. Adıyaman'da Allah nasip ederse bütün caddelerini, esnaflarını, Barış Pınarı Harekatı devam ettiği müddetçe Türk Bayrakları ile süsleme, Türk Bayrakları ile donatma, buradan manevi anlamda askerlerimize destek verme hususunda böyle bir kampanya tertipledik. Konu ile alakalı tüm esnaflarımızın ve evlerimizin imkanlar doğrultusunda görünür cephelerine Türk Bayrağımızın asılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA