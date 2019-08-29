Adıyaman tütününde rekolte beklentisi yüksek

29.08.2019 12:02

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, yöre halkının önemli gelir kaynaklarından olan tütünün hasat dönemi sürüyor.

İlçede 32 hektarda ekili olan tütünleri toplayan işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren geldikleri tarlalarda kesimini yaptıkları ürünü, traktörle yükleyip sera tarzı oluşturulan iskelenin önüne getiriyor.

İşçiler tarafından tek tek iplere dizilen ve asılan tütün yaprakları, işlemin tamamlanmasının ardından satışa hazır hale geliyor.

Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl verimin geçen yıla oranla daha yüksek ve kaliteli olduğunu belirtti.

Tütünün 32 hektarlık arazide ekildiğini dile getiren Kaya, "Bu yıl 7 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl, geçen yıla göre hastalık da yok. Çelikhan ilçesinde tütün dışında başka gelir kaynağı da yok. Tütüne alternatif ürün de yok çünkü arazimiz az, toplam 32 hektarlık arazimiz var." diye konuştu.

İlçede yetişen tütünün kalitesinin farklı olduğunu söyleyen Kaya, ürünlerinin başka tütünlerle karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaya, tütünün daha iyi yerlere gelmesi ve hak ettiği değeri görmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kooperatifleşme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bizim tek sıkıntımız, tütün konusunda yönetmeliğin çıkartılması. Tütünün kayıt altına alınmasını istiyoruz. Vergimizi ödeyelim. Tütünümüzü marka şeklinde satalım." diye konuştu.

"Tütün zahmetli bir iş"

Üreticilerden Selahattin Keskin ise yaklaşık 1,5 dönüm tütün tarlası olduğunu ve özellikle yaz aylarında tütün hasadı için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Tütünü biçmeye başladıklarını ifade eden Keskin, "Biçim işleminin ardından yapraklara ayıracağız ve daha sonra da tütünü kurutacağız. Tütün zahmetli bir iş. Güneşin altında çalışıyoruz." dedi.

İşçilerden Mehmet Demirci ise tarlalarda çalışarak okul harçlıklarını çıkardığını anlattı.

Mevsimlik işçilerden Dilan Dilbaş da sıcak havaya rağmen tarlalara tütün topladıklarını belirterek, "Hava çok sıcak ama çalışmak zorundayım. Bir yandan aileme yardım ediyorum, bir yandan okul harçlığımı çıkarıyorum. İleride avukat olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA