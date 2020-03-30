Adıyaman Tütüncüler Pazarı boş kaldı Her gün yüzlerce insanın bir araya geldiği Adıyaman Tütüncüler Pazarı, polis ve zabıta ekiplerinin önlemi ile boş kaldı.

Her gün yüzlerce insanın bir araya geldiği Adıyaman Tütüncüler Pazarı, polis ve zabıta ekiplerinin önlemi ile boş kaldı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Adıyaman'da sabahın erken saatlerinden itibaren tütün satıcıların kurduğu tezgahlar korona virüsü nedeniyle kurulmadı. Pazarda bulunan iş yerlerinden bazıları işyerlerinin önüne tütünlerini koydu. Polis ve zabıta ekipleri toplu yaşam alanlarında sosyal mesafeye uyulması ve uygunsuz koşulların oluşmaması için tütüncüler pazarında tezgahların kurulmasına müsaade etmedi. Tütüncüler pazarının bulunduğu Oturakcı Pazarı'nda da esnafların bir çoğu işyerini açmadı. - ADIYAMAN Kaynak: İHA