Adıyaman "Turizm Platformu" toplantısı yapıldı

06.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:23

Adıyaman'ın sahip olduğu turizm değerlerini yeni stratejilerle tanıtma ve geliştirmeye yönelik planlama, örgütlenme ve tanıtım çalışmalarını koordine etmenin yanı sıra sorunları ve çözüm yollarını bulmak ve bununla ilgili kararlar alarak alınan kararları uygulamak amacıyla oluşturulan "Turizm Platformu" ilk toplantısını yaptı.



Vali Yardımcısı Bedir Deveci başkanlığında Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamları, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cumhur Kırılmış, ilgili kurum amirleri, STK Başkanları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.



Turizm'in Adıyaman açısından bir katma değer yaratmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, sahip olduğu tarihi ve turistik değerlerle adeta açık bir hava müzesi konumunda olan Adıyaman'ın turizmi ile Turizm Platformunun amaç ve hedeflerini içeren bir sunum yaptı.



Sunum sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Bedir Deveci, "Adıyaman'ın sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Valimiz Aykut Pekmez başkanlığında Adıyaman Platformu oluşturulmuş ve bu platformun alt bileşeni olarak Hizmetler Platformu adı altında platformlar oluşturulmuştur. Bu platform toplantılarının ilki olan tarım platformu ile sanayi ve ekonomi platformu toplantıları bilindiği gibi Valimiz Aykut Pekmez başkanlığında ilk toplantılarını yapmışlardı. Bugün bu toplantıların üçüncüsü olan Turizm Platformu toplantısı ile devam ediyoruz.



Adıyaman'da turizmin gelişmesinde yenilikçi yöntem ve stratejiler belirlemek amacıyla teşekkül eden Turizm Platformunun amacı, Adıyaman'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmak, Adıyaman için Kommagene alan yönetin planında belirtilmiş olan ilkeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve Adıyaman'da turizm alt yapısının geliştirilmesinde nitelikli bir anlayış geliştirmek ve turizm alt yapısına nitelik kazandırmaktır.



Bugün ilkini düzenlediğimiz Turizm Platformu toplantısında Adıyaman'da turizm sektörüyle ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile STK'lar arasında etkin bir iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve turizmin gelişimine yönelik sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini almaktır" diye konuştu.



Adıyaman turizmine katma değer kazandırması hedeflenen platform toplantısı, turizm sektörü temsilcilerinin gündem maddeleri üzerine görüşlerini belirtmeleri, karşılıklı fikir alışverişleri ve önerilerin ardından son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA