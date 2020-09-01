ADIYAMAN Türbe bekçisi, ayağından vuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADIYAMAN Türbe bekçisi, ayağından vuruldu

Türbe bekçisi, ayağından vurulduADIYAMAN'da, restorasyonu devam eden türbenin bekçiliğini yapan Ahmet Alkayış (80), kimliği belirsiz bir kişi tarafından ayağından tabancayla vurularak, yaralandı.

01.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:19

Türbe bekçisi, ayağından vuruldu

ADIYAMAN'da, restorasyonu devam eden türbenin bekçiliğini yapan Ahmet Alkayış (80), kimliği belirsiz bir kişi tarafından ayağından tabancayla vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Restorasyonu sürdürülen Yedi Kardeşler Türbesi'nde bekçi olarak görev yapan Ahmet Alkayış, kimliği belirsiz kişi tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla ayağından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ahmet Alkayış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

ADIYAMAN Türbe bekçisi, ayağından vuruldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Sultan Alparslan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Didem Soydan Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Adana İzmir Eylül
Şu an buradasınız: ADIYAMAN Türbe bekçisi, ayağından vuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:19:45. #1.15#
title