Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ın 10 Kasım mesajı
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Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ın 10 Kasım mesajı

09.11.2020 17:16 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:19
Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ın 10 Kasım mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82.'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82.'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahmut Fırat, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82.'inci yıl dönümünde onu rahmetle andıklarını söyledi.

Başkan Fırat mesajında, "Günümüz Türkiye'sinde yaşanan umut vadeden güzellikler varsa hepsi onun fikirleri ve ileri görüşlülüğünden meydana gelmiştir. Bu ruhu bizlere aşıladığı için teşekkür eder ve gösterdiği yolda ilerlerken bizde yeni nesillere aktararak devam ettirmeliyiz. Milletçe kalkınmanın ve refah seviyede yaşamanın en kıymetli değerlerinden biri de üretmektir.

Özellikle tarımda var olmanın ve Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözleriyle gücümüzü gün yüzüne çıkarmalı ve tarım ülkesi olduğumuzu unutmamalıyız. Tarım varsa ve üretim varsa bizlerde varız demektir.

Böylesi mukaddes bir tarihin bizlere üretmenin gücünün, bağımsızlık ve egemenliğin temel taşı olduğunu hatırlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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