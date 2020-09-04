ADIYAMAN Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADIYAMAN Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldiADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 10 katlı binanın teras katında çıkanda yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

04.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:34

Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 10 katlı binanın teras katında çıkanda yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Girne Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın İbrahim Halil Çınar'a ait teras katında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise binayı boşalttı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

ADIYAMAN Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Mustafa Sandal Melisa Aslı Pamuk
Spor Ali Koç Erkan Kamat Eddie Newton Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: ADIYAMAN Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 18:34:12. #1.14#
title