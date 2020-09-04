ADIYAMAN Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldiADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 10 katlı binanın teras katında çıkanda yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Teras katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 10 katlı binanın teras katında çıkanda yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Girne Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın İbrahim Halil Çınar'a ait teras katında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise binayı boşalttı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA