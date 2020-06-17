ADIYAMAN Tefeci operasyonu şüphelileri adliyede
Tefeci operasyonu şüphelileri adliyedeADIYAMAN'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
17.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:27
Tefeci operasyonu şüphelileri adliyede
ADIYAMAN'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından dün kent merkezinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda A.B. ve C.S., gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA