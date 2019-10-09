Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor

09.10.2019 16:33

Adıyaman'ın sahip olduğu yerel dinamikleri harekete geçirmek amacıyla merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Dernekler Federasyonunun (ADIFED) organizatörlüğünde 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da Tanıtım Günleri yapılacak.



Tanıtım Günlerinin İstanbul'da güzel bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla Valilik Makamında Vali Aykut Pekmez başkanlığında bir toplantı yapıldı.



Toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bazı kurum amirleri, Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfının Yöneticileri ile STK Başkanları katıldı.



Gerçekleşen toplantıda, Adıyaman Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Orhan Karaman tarafından gerçekleştirilecek etkinlik ve stant düzenlemeleri ile ilgili bir sunum yapıldı.



Adıyaman sahip olduğu tüm değerlerin bir bütün olarak tanıtılması amacıyla Adıyaman Dernekler Federasyonu organizasyonunda İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek olan tanıtım günlerine Valiliğin ve diğer kurumların katılımcı olarak stant açacaklarını dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Adıyaman'ın tanıtımına dönük bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Tanıtım günlerinin başlayacağı ilk günden son güne kadar farklı etkinliklerle ilimizi en iyi şekilde tanıtarak, Adıyaman'ın bağrındaki güzellikleri medeniyetlerin beşiği İstanbul'daki hemşerilerimizle ve İstanbullularla paylaşacağız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA