ADIYAMAN Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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ADIYAMAN Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıAdıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Fatih Güler, yaralandı.

22.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:41
ADIYAMAN Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

'ın ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü , yaralandı.

Kaza, Besni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih Güler'in kullandığı 03 AJ 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Güler, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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