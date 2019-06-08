ADIYAMAN SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEĞİ AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ADIYAMAN'da, sulama kanalına düşen inek itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bağdere köyünde Sait Çalış'a ait inek tarladan geçen sulama kanalına düştü. Çalış ve bölgedeki diğer çiftçilerin ineği düştüğü yerden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ineği düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: DHA