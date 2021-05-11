ADIYAMAN SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN ÇİFT İLE OĞULLARI TABURCU EDİLDİ-2
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ADIYAMAN SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN ÇİFT İLE OĞULLARI TABURCU EDİLDİ-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, saklambaç oynarken su dolu çukura düşen Mircan Doğan (9) ile onu kurtarmak isterken suya düşen annesi Zeliha (46) ve babası Hikmet Doğan, (50) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ADIYAMAN'da, saklambaç oynarken su dolu çukura düşen Mircan Doğan (9) ile onu kurtarmak isterken suya düşen annesi Zeliha (46) ve babası Hikmet Doğan, (50) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde dün akşam Mircan Doğan arkadaşları ile oynarken yapımı devam eden inşaatta, 3 metre derinliğindeki su dolu çukura düştü. Arkadaşlarının haber verdiği annesi Zeliha Doğan ile babası Hikmet Doğan, inşaat alanına geldi. Mircan'ı kurtarmak için önce annesi Zeliha, ardından da babası Hikmet Doğan suya atladı. Ancak Doğan çifti de çıkamadı. Çukurun kenarındaki demirlere tutunan aile için itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler tarafından çukurdan çıkarılan aile, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından Doğan çifti ile oğulları Mircan, taburcu edilerek eve gönderildi.

Yaşadıkları korkuyu üzerinden atan Hikmet Doğan, Hemen inşaata gittik. Oğlumun su dolu çukura düştüğünü gördüm bu sırada annesi suya atladı. Eşimin peşinden ben de onları kurtarmak için çukura atladım. Ama üçümüz de çıkamadık, bu sırada komşularımız durumu ekiplere bildirdi. Komşularımızın da yardımıyla itfaiye ekipleri bizi kurtardı dedi.

Hikmet Doğan, ölümden döndüklerini söyleyip kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Doğan, su dolu çukurun etrafında herhangi bir önlem alınmadığını ve ışık bulunmadığını belirterek, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

'SAKLAMBAÇ OYNUYORDUK'

Mircan Doğan ise arkadaşlarıyla saklambaç oynarken suya düştüğünü belirterek, Suya düşünce hemen ağzımı kapattım. Sonra çukurun kenarlarındaki demire tutunarak su yüzüne çıktım. Daha sonra inşaata gelen annem ve babam da suya düştü. Çıktığım zaman korktum ama şimdi iyiyim, mutluyum şeklinde konuştu.

Yaşananlara tanıklık eden ailenin komşularından Mehmet Toprak, Olayı duyunca hemen yardıma koştuk. Allah evladını annesine hediye etti dedi.

ADIYAMAN SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN ÇİFT İLE OĞULLARI TABURCU EDİLDİ-2
ADIYAMAN SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN ÇİFT İLE OĞULLARI TABURCU EDİLDİ-2
ADIYAMAN SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN ÇİFT İLE OĞULLARI TABURCU EDİLDİ-2
ADIYAMAN SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN ÇİFT İLE OĞULLARI TABURCU EDİLDİ-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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