ADIYAMAN Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi olduADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ortopedi engelli Ünal Çalışkan, pandemi döneminde aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu.

Sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ortopedi engelli Ünal Çalışkan, pandemi döneminde aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu.

İlçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde çiftçilik yapan ortopedi engelli 2 çocuk babası Ünal Çalışkan, pandemi sürecinde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık yetiştirdi. 2 yıl önce trafik kazası geçirdiğini ve bir ayağında kalıcı hasar oluştuğunu ifade eden Ünal Çalışkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. 'Bu parayla ne yapabilirim' diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık. Köyümüzde ilk defa böyle geniş bir arazide salatalık yetiştirdik. Geçinmemize akrabalarımız yardım ediyor. 530 lira da sosyal yardım alıyorum. Salatalığı perakende olarak 2 liraya, toptan ise 1,25 liradan satıyorum. Toptan sattığımızda parasını karşılayamadığımız için işçi çalıştıramıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Allah devletimizden razı olsun dedi.

Kaynak: DHA