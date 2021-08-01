Adıyaman son dakika yangın! Adıyaman'da yangın söndü mü? Adıyaman'da yangın devam ediyor mu?

Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar meydana gelirken, üzücü bir haber de Adıyaman'dan geldi. Adıyaman hakkında Adıyaman'da yangın söndü mü? Adıyaman'da yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları araştırıldı. İşte, Adıyaman son dakika yangın!

Adıyaman'da yangın söndü mü? Adıyaman'da yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde Adıyaman'da korkutan bir bahçe yangını meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan zehirlendi. Yüzlerce ağaç küle döndü Adıyaman'da, iki şahıs tarafından yakıldığı iddia edilen bahçe yangınında yüzlerce ağaç yanarak küle döndü. Adıyaman son dakika yangın!

ADIYAMAN SON DAKİKA YANGIN

Adıyaman'da dere yatağında çıkan anız yangınında ağaçlar zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi Çırçır dere yatağında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay, yangın alanına gelerek elinde bulunan ağaç dallarıyla yangına müdahalede bulundu. Kolay, yangında etkilenen kaplumbağayı bölgeden çıkararak doğal ortamına bıraktı.