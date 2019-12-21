Adıyaman sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı
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Adıyaman sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandıADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.

21.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:20

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı

ADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. üzerinde O.A., beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla 'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

, olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Mahir ALANADIYAMAN, ()

Kaynak: DHA

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: Adıyaman sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı
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