ADIYAMAN Sitenin bahçesinde ağaçta görülen yılan, yakalanıp doğaya bırakıldı
Sitenin bahçesinde ağaçta görülen yılan, yakalanıp doğaya bırakıldıADIYAMAN'da, bir sitenin bahçesinde çocukların ağaçta gördüğü yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
12.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:35
Sitenin bahçesinde ağaçta görülen yılan, yakalanıp doğaya bırakıldı
ADIYAMAN'da, bir sitenin bahçesinde çocukların ağaçta gördüğü yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Fatih Mahallesi'nde bir site içerisinde oyun oynayan çocuklar, ağaçta yılan gördü. Korkan çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Aileler de itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, yılanı kısa sürede yakalayıp özel kutuya koyarak, doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: DHA