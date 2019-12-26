Adıyaman sincik'te kar yağışı
Haberler » Güncel » Adıyaman sincik'te kar yağışı - Haber

Adıyaman sincik'te kar yağışı

Sincik'te kar yağışıADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

26.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:31
Adıyaman sincik'te kar yağışı

'te kar yağışı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santime ulaştığı Sincik'te, yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalar yürütüyor. Öte yandan polisler de kar lastiği ve zinciri olmayan araçların ilerlemesine izin vermiyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman sincik'te kar yağışı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler