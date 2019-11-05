Adıyaman şehir içi trafik düzenlemesi toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı

05.11.2019 12:32

Adıyaman kent merkezinde trafik yoğunluğunu oluşturan sebepler ile alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde emniyet toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz, emniyet müdür yardımcıları ve trafik şube müdürü katıldı.



Toplantıda Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Düzgün tarafından Adıyaman şehir içi trafiği ile ilgili olarak toplantıya katılanlara slayt eşliğinde bilgiler verildi.



Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleşen toplantıda Adıyaman ilinin genel trafik problemleri masaya yatırılarak, Atatürk Bulvarı ve merkezi kısımda vatandaşların trafikte yaşadığı sıkıntıları en aza indirecek konular ele alınarak görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce 23-28 Ekim tarihleri arasında şehir merkezinde esnaflar ile trafik üzerine yapılan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilirken, Altınşehir kavşağında yapımına başlanan battı çıktı projesi sonucu trafiğin servis yolundan verilmesi nedeniyle yaşanan yoğunluk ve bu yoğunluğun an aza indirilerek trafik sorununun rahatlatılması ve yeni güzergah düzenlemelerini içeren kararlar alındı.



Şehir içi trafiğinin ele alındığı toplantıda, kent trafiği ile ilgili olarak oluşan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA