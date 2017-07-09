Adıyaman Şehidini Gözyaşlarıyla Uğurladı

Adıyaman Şehidini Gözyaşlarıyla Uğurladı

Adıyaman şehidini gözyaşlarıyla uğurladı (tamamı)(Tür: Yurt)

Adıyaman şehidini gözyaşlarıyla uğurladı (tamamı)

(Tür: Yurt)