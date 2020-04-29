Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
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Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
29.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:30

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla ramazan süresince kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri sabah 09.00-12.30, öğlen 13.00-17.00 şeklinde değiştirildi.

Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların yoğunlaştığı Turgut Özal Mahallesi 7009. Sokak ve Girne Mahallesi 6021. Sokak ile 6077 ve 6078. sokaklar arasında kalan bölgede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine giriş çıkışa kapatılan mahalle ve sokaklarda güvenlik güçlerince önlem alındı.

Adıyaman'da bir grup gönüllü usta öğretici, üç katlı cerrahi maske üretimine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine, ekibin günde tek kullanımlık bin maske ürettiğini belirterek, "Ürettiğimiz maskeleri, kentte ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara veriyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, 13 ilçenin tamamındaki PTT şubeleri için de salgın riskini azaltacak tedbirleri hayata geçirdi.

Başta vatandaşların birbiriyle yakın temasını kısıtlamayı öngören düzenlemeler kapsamında, tüm şubelerin önlerinde sıra karışıklığını önlemek için güvenlik bariyerleri kuruldu.

Vatandaşların 1,5 metrelik mesafeye dikkat etmesi için uyarıcı sarı çizgilerin çizildiği PTT şubelerine gelenlerin ateş ölçümleri de sıraya girmeden önce yapılıyor.

Şube güvenlik görevlilerinin yanı sıra polislerin görev aldığı şubelere gelen maskesiz vatandaşlara da ücretsiz maske veriliyor.

Karaköprü Belediyesince ise salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ramazanın maneviyatını yaşatmak amacıyla özel hazırlatılan araçtan ilahi dinletiliyor.

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Siverek ve Eyyübiye ilçesindeki 3 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdirildi.

Malatya

Malatya Valiliği, kent merkezindeki PTT Merkez binasında işlem yapmak için sırada bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle, daha önce geçici olarak hizmete kapatılan Paşaköşkü ve Yeşiltepe PTT şubelerinin yeniden açıldığını bildirdi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, şu ana kadar eczane ve PTT aracılığıyla 2,6 milyon maskenin 520 bin kişiye ulaştırıldığını belirtti.

Maske dağıtımının devam edeceğini bildiren Gül, "Sağlık çalışanı ya da yüksek risk grubunda değilseniz cerrahi maske takmak zorunda değilsiniz. Sağlık Bakanlığı bez maskeyi de kullanabileceğimizi paylaştı." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise pazar yerlerini ve marketleri gezdi, vatandaşlara sosyal mesafe ve izolasyon uyarısı yaptı.

Maske kullanımıyla ilgili broşür dağıtan ekipler ayrıca site, apartman bahçesi ve park gibi ortak alanlarda vatandaşları uyardı, 65 yaş üstü kişilerin talebi kapsamında alışverişlerini yaptı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ise 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye işlem yaptı. Ekipler ayrıca internet kafe, iddaa bayi, büfe, market ve tekel bayilerinde denetim gerçekleştirdi.

İslahiye ilçesinde ise bir öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınan 27 inşaat işçisi, sürenin bitmesinin ardından evlerine döndü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, banka kartını kaybettiği için maaşını çekemeyen 65 yaş üstündeki Yaşar Gül'ün isteğini yerine getirdi.

Gül, bankada işlemleri yapıldıktan sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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