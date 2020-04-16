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Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

16.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:52
Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Fırıncılar Odası iş birliğiyle il merkezindeki tüm fırınlara maske dağıtıldı.

Bu arada, belediye ekipleri tedbirlerin başladığı günden bu yana yaklaşık 200 bin litre dezenfektan kullanarak şehrin her köşesini temizledi.

Belediye Veteriner Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına yem ve mama bıraktı.

Yurt dışından getirilerek öğrenci yurdunda gözlem altına alınan Kayhan Demirezen'in evine döneceği zaman 2 yaşındaki çocuğuna götürmek için istediği oyuncak ise AFAD ekiplerince karşılandı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de kentteki 700 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik de Vefa Sosyal Destek Grubu'yla çalışmaya katılarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu konut, site, apartman bahçeleri ile bu alanlarda bulunan kapalı-açık spor salonu, çocuk oyun alanı, kameriye gibi alanlarda apartman ve site sakinlerinin toplu halde bulunması ve oturulmasını yasaklama kararı aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Kasap, Balık ve Sebze Pazarı'ndaki esnafı ziyaret ederek, koruyucu maske dağıttı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbir kararlarının uygulama ve takibinde azami hassasiyet gösterilmesi için yetkililere talimat verdi.

Vali Erin, PTT şubelerinde daha önce yaşanan yoğunluğun alınan tedbirler sayesinde azaldığını ancak yığılma olmaması için ek tedbirler alındığını belirtti.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sosyal yardım, bankacılık işlemleri ve diğer ihtiyaçlarının yerine getirilmesi faaliyetlerinin, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında da yapılacağını ifade eden Erin, Vefa Sosyal Destek gruplarının hafta sonu da çalışacağını ifade etti.

Merkez Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde de belediyeler, caddelerden mahallelere, otobüs duraklarından parklara ve site içlerine varıncaya kadar kapsamlı dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri de toplu taşıma araçları ile işçi servislerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ateş ölçerlerle seyahat edenlerin kontrollerini de yapıyor.

Öte yandan tedbirler kapsamında araç trafiğine kapatılan kentin ana arterinden Trabzon Caddesi'nde bugün itibariyle yaya girişleri de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Gaziantep

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, site ve apartmanları ziyaret ederek, vatandaşları sosyal izolasyon ve mesafeyle ilgili uyardı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ise kapalı olması gereken iş yerlerini kontrol etti, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Bu arada, İstanbul'daki bir şantiyede çalışan ve bir çalışma arkadaşlarında koronavirüs tespit edilen Gaziantepli 27 işçi, getirildikleri memleketleri İslahiye ilçesindeki bir öğrenci yurdunda karantina altına alındı.

Kaynak: AA

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