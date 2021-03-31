Adıyaman polisinden Kovid-19 ile mücadeleye destek
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Adıyaman polisinden Kovid-19 ile mücadeleye destek

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da Toplum Destekli Polis ekipleri kapı kapı gezerek, Kovid-19 mesaisini sürdürüyor.

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Adıyaman'da Toplum Destekli Polis ekipleri kapı kapı gezerek, Kovid-19 mesaisini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte artan vakaların önüne geçebilmesi için bir yandan denetimlerini sürdürürken diğer yandan da yaklaşan iftar, sahur gibi davetlerde vatandaşların bir araya gelmemeleri noktasında uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, mahallelerde muhtarların da yardımlarıyla kapı kapı dolaşıp özellikle ev hanımlarına broşürler dağıtıp, bilinçlendiriyor.

Ali Taşı Mahallesinde uyarılarını yenileyen polis ekiplerini ise vatandaşlar sıcak ve samimi karşıladı.

Ali Taşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik, gazetecilere, bilgilendirmeden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Bu tür uyarıların önemine işaret eden İlik, "Adıyaman misafirperver bir kent. Bu yüzden bizlerde misafir çok önemli. Önümüzde mübarek Ramazan var. Bizler koronavirüs nedeniyle misafir kabul etmeyeceğiz. Ali Taşı Mahallesi olarak ekiplerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şevval Toprak ise, ülkenin birlik ve beraberliği ile koronavirüsün üstesinden geleceklerini söyledi.

Toprak, "Toplum Destekli Polislerimize teşekkür ediyorum, her zaman her sorunumuzda yanımızdalar, bizleri misafir kabul etmeme ve misafirliğe gitmeme noktasında uyarılarda bulundular, bizler misafirlerimizi düşündüğümüz için, misafir kabul etmiyoruz, inşallah koronavirüs bitince misafirlerimizi güzelce ağırlayacağız.

Zehra Yeninarcılar'da yaklaşık 1 yıldır ihtiyaç halince dışarıya çıktığını, misafirliğe gitmediğini ve misafir kabul etmediğini söyledi.

Adıyaman polisinden Kovid-19 ile mücadeleye destek
Adıyaman polisinden Kovid-19 ile mücadeleye destek
Adıyaman polisinden Kovid-19 ile mücadeleye destek
Adıyaman polisinden Kovid-19 ile mücadeleye destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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