ADIYAMAN Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtıADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikletini bırakarak kayıplara karıştı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikletini bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamada plakası olamayan motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü önce kontrol noktasından kaçtı, ardından motosikletini bırakıp kaçmaya devam etti. Polis plakasız motosikleti incelemeye alırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA