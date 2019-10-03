Adıyaman polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı
Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandıAdıyaman'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı.
Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı
Adıyaman'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Altınşehir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A., kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.