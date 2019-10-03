Adıyaman polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

Adıyaman polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandıAdıyaman'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı.

03.10.2019 10:42
Adıyaman polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

Adıyaman'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Altınşehir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A., kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Kaynak: DHA
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