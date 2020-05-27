ADIYAMAN Perre Antik Kentinde koronavirüs sessizliği
Perre Antik Kentinde koronavirüs sessizliğiADIYAMAN'da, koronavirüs kapsamında ziyaretçiye kapatılan Perre Antik Kenti sessizliğini koruyor.
27.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:09
Perre Antik Kentinde koronavirüs sessizliği
ADIYAMAN'da, koronavirüs kapsamında ziyaretçiye kapatılan Perre Antik Kenti sessizliğini koruyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler doğrultusunda Adıyaman'ın Nemrut Dağının ardından simgesi olarak gösterilen Perre Antik Kenti ziyaretçilere kapatıldı. Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki antik kent tedbirlerin ardından sessizliğe bürünürken, vatandaşlar biran önce salgının sona ermesiyle turistik mekanın ziyarete açılmasını istedi.
Kaynak: DHA