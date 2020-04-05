ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Ramazan Ortak'ın parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
05.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:06
Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Ramazan Ortak'ın parmağına takıp çıkaramadığı yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Ramazan Ortak, sağ el yüzük parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorlar tarafından sonuç alınamayınca Ortak, itfaiye ekiplerine yönlendirdi. İtfaiyeye giden Ortak, burada yapılan çalışmayla parmağındaki yüzükten kesilmesiyle kurtuldu.
Kaynak: DHA