ADIYAMAN Parkta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Parkta tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Adıyaman'da, parkta otururken yanına yaklaşan şüpheli tarafından bıçaklanan Halil İbrahim Erez, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Erez parkta oturduğu esnada yanına yaklaşan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli yanında getirdiği bıçak ile Erez'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Erez'i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Erez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA