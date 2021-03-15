ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

15.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:08

Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtıADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi parkta rastgele havaya tabanca ile ateş edip, kaçtı.

Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi parkta rastgele havaya tabanca ile ateş edip, kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer Parkı'na gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile havaya 3 al ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla parka gelen polis ekipleri inceleme yapıp, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı
ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı
ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı
ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Altun
Magazin Demet Akbağ Birol Güven Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ADIYAMAN Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:20:53. #1.15#
title