Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandıAdıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Ali Korkmaz yönetimindeki 02 KU 782 motosiklet ile Nuri Öztürk yönetimindeki 46 F 5524 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan motosiklet sürücüsü Muhammed Ali Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.