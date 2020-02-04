Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Haberler » Güncel » Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı - Haber

Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandıAdıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

04.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:41
Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Korkmaz yönetimindeki 02 KU 782 motosiklet ile Nuri Öztürk yönetimindeki 46 F 5524 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan motosiklet sürücüsü Muhammed Ali Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler