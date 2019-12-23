Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
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Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandıAdıyaman'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

23.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:26
Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Balıbay yönetimindeki 61 FC 488 plakalı otomobil ile Yusuf Cebe'nin kullandığı 02 AAB 343 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Cebe yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yaralı motosikletli ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
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