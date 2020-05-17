ADIYAMAN Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü
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ADIYAMAN Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü

oğul öldüADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol çalışması için açılan çukura düşmesi sonucu baba- oğul hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

ADIYAMAN Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü
17.05.2020 01:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 01:09

oğul öldü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol çalışması için açılan çukura düşmesi sonucu baba- oğul hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi.

Akıncılar Beldesi yakınlarında babasını doktora götüren Eshat Çayır (57) yönetimindeki 02 AAZ 645 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol çalışması sırasında açılan çukura düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Eshat ve babası Osman Çayır'ın (88) yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Eshat Çayır'ın eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Üveyş Çayır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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