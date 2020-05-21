ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandıADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda kent merkezi yönünde ilerleyen Murat Aslan yönetimindeki 34 CAZ 767 plakalı otomobil ile Abdullah Ateş'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan Murat Aslan ile arkasındaki Bahri Kocaoğlan, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA