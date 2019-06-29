ADIYAMAN Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'de meydana geldi. Ömer Demir'in kullandığı 68 KE 2595 plakalı otomobil ile Eren Bulut'un kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Eren Bulut ve arkasında oturan Ahmet Kizir yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA