ADIYAMAN OKUMA VE YAZMA ÖĞRENEN KADINLARIN MEZUNİYET COŞKUSU

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan kadınlar mezun oldu.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan kadınlar mezun oldu.

2019 yılında Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen hibeyle kurulan Kahta Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan 20 kadın, 4 aylık eğitimin ardından diplomalarını aldı. Düzenlenen mezuniyet töreninde okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, cübbe giyip, kep takarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıllar sonra da olsa okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu ifade eden kursiyerlerden Bedriye Erkoç, "Evde iş haricinde geçirecek zamanımız olmuyordu. Böyle bir kursun açıldığından haberdar olunca komşularımızla birlikte gelmeye başladık. Şu an okuma yazmayı öğrendim ve artık telefonu kimseden yardım almadan kullanabiliyorum. Çarşıda alış veriş yaparken tabelaları, satılan ürünleri ve fiyatlarını artık kendim okuyabiliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı