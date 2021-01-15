Adıyaman Nemrut Rotary'den, öğrencilere bilgisayar desteği
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Adıyaman Nemrut Rotary'den, öğrencilere bilgisayar desteği

15.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:06
Adıyaman Nemrut Rotary'den, öğrencilere bilgisayar desteği

Adıyaman'da Nemrut Rotary Kulübü, uzaktan eğitim gören iki öğrenciye bilgisayar hediye etti.

Adıyaman'da Nemrut Rotary Kulübü, uzaktan eğitim gören iki öğrenciye bilgisayar hediye etti.

Bitlis'in Çeltikli köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Canördek'in kardeşi Didem Canörnek'e ve Adıyaman Fen Lisesini kazanan Havin Narin Gözel'e Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü dizüstü bilgisayar hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı İsmet Atay, eğitimin önemine değinerek, "Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerimize destek olabilmek için Rotary 2 bin 420'inci bölge eğitim ekibinin kulübümüze bağışladığı dizüstü bilgisayarlardan birini şehit Cevdet Canörnek'in kız kardeşi Didem Canörnek'e diğerini ise kendi çabaları ile çalışarak Adıyaman Fen Lisesini kazanan Havin Narin Gözel'e teslim ettik. Umarım bu bilgisayarlar ile öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemi EBA bağlantısı ile derslerinden geri kalmayacak ve eğitim hayatlarını başarı ile sürdürmeye devam edecekleridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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