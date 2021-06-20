ADIYAMAN NEMRUT DAĞI'NDA UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Nemrut Dağı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Nemrut Dağı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Altınşehir Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen telafi eğitimi kapsamında haftanın 4 günü akademik olarak yoğunlaştırılmış eğitimlerin yanında gezi ve etkinliklerle öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. Okul yönetimi tarafından 50 kişilik öğrenci grupla bir günlük gezi planlamasıyla Cendere Köprüsü, Arsemia, Eski Kahta Kalesi ve Nemrut Dağı'na gezi düzenlendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na çıkan öğrenciler getirdikleri uçurtmaları gök yüzüyle buluşturdular.

Gezi hakkında bir açıklama yapan Altınşehir Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uslu,"Altınşehir Anadolu Lisesi olarak pandemi sürecinin öğrencilerimizde bıraktığı akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olumsuz etkileri gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanınınız Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalardan esinlenerek düzenlediğimiz telafi eğitimi kapsamında haftanın 4 günü akademik olarak yoğunlaştırılmış eğitimlerin yanında düzenlediğimiz gezi ve etkinliklerle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Programımız kapsamında düzenlediğimiz spor müsabakalarından sonra kadim medeniyet mirası Nemrut Dağı'nda uçurtma şenliği düzenlemek amacıyla 50 kişilik bir ekiple bir günlük gezi planlamasıyla önce Cendere Köprüsü, Arsemia ve Eski Kahta Kalesi'ni gezdikten sonra günbatımında uçurtmalarımızla Nemrut Dağı'na çıktık. Yerli ve yabancı turistlerin ilk defa gördükleri Nemrut Dağı'nda uçurtma şenliği düzenlemek doğal güzelliklere ayrı bir renk kattı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı