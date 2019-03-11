Adıyaman Nemrut Dağı'nda Kar Temizliği

Nemrut Dağı'nda kar temizliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'nda kar yağışının sona ermesinin ardından kar temizleme çalışması yapıldı. Vatandaşlar dağ yamaçlarında piknik yaparak kar topu oynadı.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanmıştı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda kar yağışının durması ile beraber Karayolları 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri Elazığ'dan getirilen kar püskürtme makinesi ve iş makineleri ile 18 gün boyunca çalışarak zirveye ulaşan yolu açtı.

PİKNİK YAPARAK, KARTOPU OYNADILAR

Nemrut Dağı eteklerinin ekipler tarafından temizlenmesinin ardından bölge halkı havanın güneşli olmasını fırsat bilerek piknik yaparak kartopu oynadı.

Kaynak: DHA