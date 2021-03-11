ADIYAMAN Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
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ADIYAMAN Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı

11.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:29

Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan Mustafa Sarı (80), komşuları tarafından kurtarıldı.

Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan Mustafa Sarı (80), komşuları tarafından kurtarıldı.

Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı, 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi. Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı. Sarı'yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı'yı asılı kaldığı yerden indirilen komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi.

Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.

ADIYAMAN Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
ADIYAMAN Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
ADIYAMAN Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
ADIYAMAN Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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